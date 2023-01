Gelo e neve continuam a condicionar as aulas e os transportes no Norte

JN/Agências Hoje às 08:52 Facebook

Os alunos de Vila Pouca de Aguiar regressaram esta quinta-feira às aulas, em Boticas não houve autocarros da zona da serra por causa do gelo nas estradas e, em Montalegre, os transportes e escolas mantêm-se suspensos.

A meio da tarde de terça-feira começou a cair neve com intensidade em vários municípios do distrito de Vila Real que, na quarta-feira, acordaram com a paisagem pintada de branco.

Por isso, na quarta-feira, as escolas de Montalegre e Vila Pouca de Aguiar encerraram, Boticas suspendeu os transportes escolares e, em municípios como Ribeira de Pena, Mondim de Basto ou Sabrosa, os autocarros escolares não circularam em determinadas zonas dos concelhos.

Esta manhã, segundo disse fonte da Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar verificou-se um "regresso à normalidade" neste concelho, tendo sido retomados os transportes escolares e o funcionamento das escolas.

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, referiu à agência Lusa que os autocarros provenientes dos locais mais altos do concelho, como Alturas do Barroso, Cerdedo e Covas do Barroso não desceram esta manhã por prevenção devido ao gelo nas estradas, tendo os circuitos decorrido com normalidade no restante território.

Na quarta-feira, a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes, já tinha dito à Lusa que as aulas e os transportes escolares vão continuar hoje suspensos no concelho devido às previsões de queda de neve e, principalmente, de formação de gelo em consequência das baixas temperaturas.

O agrupamento de escolas Doutor Bento da Cruz engloba a escola secundária Doutor Bento da Cruz, a escola secundária do Baixo Barroso e as escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) de Montalegre.

Neste município do distrito de Vila Real houve equipas de prevenção durante a noite, devido às condições meteorológicas, e logo pela manhã foram reforçadas as ações de limpeza das estradas e de espalhamento de sal para garantir a circulação rodoviária.

Os operacionais, desde os funcionários da autarquia, aos bombeiros de Montalegre e de Salto e elementos da Proteção Civil, estão espalhados por todo o concelho na realização das ações.

A neve é um motivo de atração turística ao concelho e, hoje à tarde, tem início a Feira do Fumeiro de Montalegre.

A presidente da autarquia, Fátima Fernandes, garantiu que estarão reunidas todas as condições de segurança para quem quiser visitar o concelho.

O certame decorre entre hoje e domingo, é considerado um evento "âncora" e atrai muitos visitantes para o município do Norte do distrito de Vila Real.