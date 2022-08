Reacendeu-se o incêndio de Vila Real que já destruiu mais de 4500 hectares

Reacendeu-se, esta manhã, o incêndio no concelho de Vila Real, que segunda-feira à noite foi dado como dominado. Fonte da Proteção Civil municipal adiantou que se registou uma "reativação forte na zona do Alvão" com o "vento desfavorável" a complicar. "Os meios no terreno estão a ser reposicionados e os meios aéreos já estão em ação", acrescentou.

No terreno estavam, às 11.30 da manhã desta terça-feira, 327 operacionais, que contam com o apoio de 98 veículos e seis meios aéreos.

O incêndio começou no domingo, cerca das 7 horas da manhã, na Serra do Alvão, zona da Samardã. Empurrado pelo vento forte, dividiu-se em três frentes, que durante o dia de segunda-feira foram entrando em fase de consolidação.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, já tinha alertado para a possibilidade de reacendimentos, pelo que, sublinhou "a necessidade de as pessoas se continuarem a proteger e só saírem de casa quando for absolutamente necessário".

Rui Santos adiantou ainda que, numa primeira avaliação, "arderam mais de 4500 hectares, principalmente de mato e de pinheiro de regeneração", que estavam a ocupar área já destruída por outros incêndios em anos anteriores.

No distrito de Vila Real também continua ativo o incêndio de Rojão do Meio, no concelho de Mesão Frio, que começou domingo à tarde e está a ser combatido por 127 pessoas, apoiadas por 36 veículos e seis meios aéreos.