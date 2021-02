Castro Daire vai ter piscinas termais exteriores de água quente 

Sandra Ferreira Hoje às 18:23 Facebook

Um complexo com três piscinas termais de água quente ao ar livre vai nascer nas Termas de Carvalhal, em Castro Daire.

A obra de 750 mil conta com um financiamento, a fundo perdido, do Turismo do Centro, no valor de 300 mil euros, deverá estar concluída no verão de 2022, devendo o concurso para a empreitada ser lançado dentro de 45 dias.

Segundo o presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, as piscinas termais de água quente ao ar livre, (semelhante só nos Açores) vão ser construídas num enquadramento granítico já existente.

O projeto inclui ainda um percurso pedonal envidraçado, que termina em moinhos de água antigos, convertidos num spa com sauna e jacuzzi.

"Estamos a fazer uma aposta fortíssima na área do turismo", afirmou o autarca ao JN, considerando que se trata de um projeto "inovador e diferenciador, com um grande valor para Castro Daire e para toda a Região Centro", afirmou.

Paulo Almeida acredita que este complexo "será um sucesso", atendendo a que as Termas do Carvalhal estão a 100 metros de um acesso à autoestrada A24 . "Em cerca de hora e meia de viagem alcançamos cerca de dois milhões de pessoas", argumentou, acrescentando ainda a qualidade das águas termais e dos recursos humanos.