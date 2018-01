Jovem diagnosticada com "pequena constipação" morre nos braços do pai

Sandra Ferreira Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

O diretor do Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, Luís Botelho, confirmou esta terça-feira ao JN que a Inspeção Geral das Atividades em Saúde já abriu um inquérito para apurar responsabilidades no caso da morte da jovem de 14 anos de Castro Daire, que morreu ontem depois de ter sido assistida duas vezes no centro de saúde local.

A menina, Lara Ribeiro Pinto, residente em Monteiras, foi na sexta-feira ao centro de saúde de Castro Daire com sintomas de constipação. Segundo contou José Pinto, tio da vítima, Lara piorou consideravelmente no domingo e voltou às urgências do Centro de Saúde.

"Este segundo médico viu a medicação e mandou-a para casa, dizendo-lhe que era uma pequena constipação e que ia passar", relatou o familiar, também presidente da Junta de Monteiras.

Por volta das seis da madrugada de domingo, a estudante da Escola Secundária de Castro Daire piorou e estava com dificuldades em respirar. O INEM foi chamado, mas a jovem que deitava sangue pelo nariz e pela boca, desmaiou e faleceu nos braços do pai. "Pelo menos o segundo médico que a atendeu devia tê-la mandado para o hospital", defende José Pinto. A família pondera avançar para tribunal.



Ao JN, Luís Botelho, diretor do Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, afirmou que a Inspeção Geral de Atividades em Saúde já abriu um inquérito para apurar responsabilidades. "Neste momento aguardamos o desenrolar da situação", afirmou o responsável.



"É um caso que se lamenta e que me choca enquanto pai, independentemente da existência ou não de responsabilidades", concluiu.

O funeral está marcado para hoje, terça-feira às 17 horas, em Monteiras.