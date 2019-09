Cão aparece nas urgências a "pedir ajuda" e é tratado pelo INEM

Hoje às 18:48 Facebook

Um cão apareceu esta quarta-feira no Serviço de Urgência Básico do hospital de Lamego e acabou por ser tratado por elementos do INEM, que controlaram uma hemorragia grave numa das patas do animal.

A história foi partilhada no Twitter do INEM. "O cão apareceu aqui nas urgências do SUB de Lamego e ficámos todos surpreendidos quando reparámos que não vinha pedir festas, mas ajuda!", pode ler-se na publicação.

O animal tinha "uma hemorragia grave numa das patas", que foi controlada por elementos do INEM. O cão "acabou por ser transportado por colaboradores do hospital a um veterinário".

"Ficou bem... mas foi um doente bem diferente dos que costumamos ter", conclui o texto do Twitter, assinado por João Correia e Isabel Ferreira, tripulantes de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Lamego.