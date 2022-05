Menina de seis anos morre em queda num poço em Moimenta da Beira  

Uma menina de seis anos morreu depois de ter caído, esta sexta-feira de manhã, num poço com cerca de 15 metros de profundidade em Sever, no concelho de Moimenta da Beira. O acidente ocorreu cerca das 10.20 horas, perto da casa da vítima.

A menor foi resgatada pelos bombeiros do fundo do poço, mas acabou por não resistir aos ferimentos, tendo sido declarado o óbito, adiantou ao JN o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"À nossa chegada havia uma criança de seis anos que tinha caído no poço, o pai estava a tentar fazer o resgate e tivemos que o retirar do local. Com os nossos meios, retirámos a menina", explicou o comandante dos Bombeiros de Moimenta da Beira, José Requejo.

"As equipas de emergência dos bombeiros e INEM tentaram por tudo reverter a situação, mas infelizmente veio a confirmar-se o óbito da criança. Eram cerca das 11.45 horas", acrescentou.

Segundo o operacional, o poço, com 13 metros de altura e dois de água em profundidade, estava tapado. As autoridades suspeitam que a menina terá caído por um buraco existente na tampa.

"Nós tivemos que retirar a tampa de cimento que tinha por cima, no entanto, há um orifício no meio dessa tampa. As autoridades estão a tentar apurar se estaria aberto, se terá cedido com o peso da criança. Terá sido por esse orifício que a criança caiu", disse.

A menina estava com os pais, quando o acidente ocorreu. O pai e a mãe estavam a limpar um terreno de outras pessoas.

Já o capitão Silva, comandante do Destacamento do GNR de Moimenta da Beira, adiantou que as equipas de investigação criminal encontram-se no terreno a recolher indícios e a ouvir as testemunhas.

"Neste momento não temos nenhuma tese consolidada. Vamos aguardar o decurso das investigações para avançarmos como este incidente foi causado. Ainda estamos a analisar se se deveu à tampa do poço", salientou.

O corpo da criança vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viseu, onde será autopsiado.