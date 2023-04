Motocliclista de 52 anos morre em colisão com carro em Moimenta da Beira

Mariana Rebelo Silva Hoje às 12:26 Facebook

Uma colisão entre um carro e uma mota fez um morto, este sábado de manhã, na Estrada Nacional 226, em Arcas, Sever, no concelho de Moimenta da Beira. A vítima mortal era emigrante e estava a passar férias na aldeia de Arcas.

O alerta para o acidente foi dado às 9.35 horas, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

"O choque foi entre uma mota de alta cilindrada e um veículo ligeiro. À nossa chegada, o condutor da mota estava em paragem cardiorrespiratória e multifraturado", explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira.

A vítima mortal, um homem de 52 anos, era emigrante e estava a passar férias na aldeia de Arcas. Seguia no motociclo que após a colisão entrou em chamas. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.

"O veículo ligeiro estava a efetuar uma manobra de viragem à esquerda para uma vivenda e a mota passa-lhe de frente, acabando por bater lateralmente no carro", acrescentou Carlos Pereira.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários, a GNR, o helicóptero do INEM e a SIV de Moimenta da Beira.

Os dois envolvidos no acidente eram vizinhos e amigos, por isso ao local foi chamada uma equipa de psicólogos do INEM para dar apoio aos familiares da vítima mortal e ao passageiro que seguia no veículo ligeiro.

A Estrada Nacional 226 ainda se encontra fechada ao trânsito, entre os quilómetros 34 e 35, para que o Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR possa fazer as peritagens