Dois desaparecidos e "fogo por todo o lado" em Nelas

Hoje às 02:07, atualizado às 02:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas estão desaparecidas no concelho de Nelas, onde há "fogo por todo o lado", casas ardidas, centenas de pessoas deslocadas e faltam meios de combate, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com Filipe Guilherme, duas pessoas foram dadas como desaparecidas numa aldeia da freguesia de Senhorim, havendo ainda a registar um ferido naquele concelho do distrito de Viseu, "que conseguiu fugir do veículo onde seguia, que acabou consumido pelas chamas".

A zona do concelho de Nelas está, relatou o comandante dos bombeiros, "cercada pelas chamas, há fogo por todo o lado".

"Não temos meios. Estamos impotentes perante isto tudo", desabafou.

Em Nelas juntaram-se, disse, um fogo que "começou na Serra da Estrela, a mais de 50 quilómetros" de distância e um outro que teve início em Oliveira do Hospital.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Naquele concelho há a registar "várias habitações consumidas pelas chamas" e "centenas de pessoas retiradas" das suas casas.