"A zona industrial foi dizimada" em Oliveira de Frades

As chamas estão a destruir a zona industrial de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, esta madrugada.

Dezenas de aviários, a Martifer e a Toscca foram já apanhadas pelo fogo, que avança sem piedade no local. O Intermarché e o Pingo Doce estão também ameaçados e ouvem-se explosões. " A zona industrial foi dizimada", garante o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades.

Há registo de bombeiros intoxicados e de que as populações estão a ser levadas para o pavilhão gimnodesportivo e para o quartel. A Câmara abriu as portas para as pessoas se refugiarem.

O comandante da corporação local, Fernando Farreca, diz que, neste momento, estão apenas focados em salvar pessoas.