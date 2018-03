Idoso morre carbonizado em queimada em Penalva do Castelo

Sandra Ferreira Hoje às 16:32 Facebook

Um homem com cerca de 99 anos foi encontrado carbonizado, esta quinta-feira, suspeitando-se que a morte tenha acontecido na sequência de uma queimada, em Peges, freguesia de Castelo de Penalva, no concelho de Penalva do Castelo, Viseu.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro do distrito de Viseu, o corpo foi encontrado pelos bombeiros locais assim que o incêndio foi extinto.

No local, esteve uma viatura dos bombeiros voluntários de Penalva do Castelo e e GNR que está a investigar.