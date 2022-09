Mulher encontrada morta em carro localizado na Barragem da Aguieira 

Uma mulher foi encontrada no interior de carro na Barragem da Aguieira, em Coval, no concelho de Santa Comba Dão. As autoridades admitem que se trata de uma senhora, de 62 anos, natural de Pinheiro de Ázere, que estava desaparecida desde o dia 10 de junho.

O veículo, ao que o JN apurou, foi descoberto por familiares da vítima, que desde o desaparecimento nunca desistiram de a procurar. Nas buscas realizadas hoje, com a ajuda de um íman, encontraram um objeto metálico de grandes dimensões nas águas da albufeira. Os familiares da mulher contactaram os Bombeiros de Penacova que estavam a realizar um exercício aquático na barragem e que acabaram por encontrar o veículo.

Ao local ocorreram os Bombeiros Voluntários de Viseu que retiraram o automóvel, que foi localizado a sete metros de profundida, às 15.30 horas. A mulher estava ao volante do veículo.

A última vez que a mulher tinha sido vista estava ao volante do carro, em junho. O caso já está a ser investigado pelas autoridades.

Nesta ocorrência estão mobilizados os Bombeiros de Santa Comba Dão e de Penacova e a GNR, com 15 operacionais e sete viaturas.