Despiste no IP3 faz um morto e dois feridos graves em Tondela  

O despiste de um carro ao início da manhã deste sábado junto ao nó de Parada de Gonta do IP3, no sentido Tondela-Viseu, provocou um morto e dois feridos graves. As vítimas são todas do sexo masculino e têm entre 20 e 25 anos, adiantou ao JN fonte das autoridades.

O alerta para o acidente ocorreu às 8.15 horas, e dava conta da existência de uma vítima. Quando os bombeiros de Tondela chegaram ao local, "chegaram à conclusão de que seriam três vítimas, que se encontravam todas encarceradas", explicou o comandante da corporação, Nuno Pereira.

"Há a lamentar um morto e dias vítimas em estado crítico", precisou, acrescentando que o jovem que morreu estava em paragem cardiorrespiratória. "Ainda foram feitas manobras de suporte imediato de vida", mas o óbito acabou por ser declarado no local. Os feridos graves foram assistidos e encaminhados para o Hospital de Viseu.

PUB

Nuno Pereira disse ainda desconhecer as circunstâncias em que decorreu o acidente, mas salientou que a zona em que se deu o despiste, antes do nó de Parada de Gonta, é um local com muitos desastres rodoviários.

"É uma zona de acidentes, já morreu muita gente ali e a zona não é considerada um ponto negro", criticou o comandante dos Bombeiros de Tondela, defendendo a colocação no local de um separador central, que de resto existe a cerca de um quilómetro de distância.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais dos Bombeiros de Tondela, INEM e GNR, com o apoio de sete viaturas.