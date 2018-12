Enfermeiros do Centro Hospitalar Tondela-Viseu ameaçam voltar às greves

Hoje às 16:53 Facebook

Os enfermeiros do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) dão um mês à administração para resolver os seus problemas. Caso contrário, prometem voltar ao protesto no início de 2019. A decisão foi tomada em plenário na última semana.

Em declarações ao Jornal do Centro, o sindicalista Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), afirmou que os profissionais vão ver durante este mês de dezembro se a administração do CHTV muda de postura perante a classe.

