Morreu mais uma vítima do incêndio em Vila Nova da Rainha

O balanço do incêndio na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha elevou-se, esta quarta-feira, para nove vítimas mortais.

José Correia, um residente em Tonda, concelho de Tondela, com 67 anos, morreu esta quarta-feira, no Hospital de São João, no Porto, na sequência dos ferimentos sofridos na noite de sábado. A vítima foi inicialmente levada para o Hospital de Santo António, mas depois transferida para a outra unidade hospitalar.

O incêndio registado no sábado à noite, dia 13, e que deflagrou durante um torneio de sueca numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez pelo menos nove mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros.