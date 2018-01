Presidente da associação em Tondela confirma que não havia extintores

Sandra Ferreira Hoje às 12:15, atualizado às 13:06 Facebook

O presidente da Associação Recreativa de Vila Nova da Rainha confirmou, esta segunda-feira, ao JN, que não havia extintores instalados no local onde morreram oito pessoas, no sábado à noite, na sequência de um incêndio.

Jorge Coimbra confessou que nunca se pensou nesse assunto, apesar de os extintores serem obrigatórios em espaços públicos, e mostra-se abatido com o sucedido, preocupando-se principalmente com o apoio às vítimas do incêndio que provocou ainda 38 feridos.

Segundo o responsável pela coletividade que dirige desde os anos 90, a salamandra que provocou o incêndio está no local há anos.

Sobre a origem do incêndio, Jorge Coimbra diz não ter explicações, já que o tubo da caldeira estava revestido por um outro tubo em inox, que não estava em contacto com o teto.

O torneio de sueca realiza-se há 26 anos e a associação funcionava apenas ao fim de semana.