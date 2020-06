Plataforma Já Marchavas realiza marcha contra violência por racismo em Viseu

Hoje às 18:42 Facebook

A Plataforma Já Marchavas vai realizar este sábado, dia 6 de junho, uma marcha contra a violência por racismo e xenofobia. A iniciativa vai decorrer a partir das 18 horas no Rossio, em Viseu.

Em comunicado, o movimento justifica a realização da marcha com a revolta que está a ser gerada devido à morte do afro-americano George Floyd, que faleceu depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de a vítima dizer que não conseguia respirar.

A Já Marchavas considera que "não pode manter-se em silêncio face a atentados racistas" e que, mais do que ser contra o racismo, é preciso rejeitar a violência racista.

