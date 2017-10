Grávida de 19 anos morreu em choque frontal na A25

Sandra Ferreira Ontem às 22:47, atualizado hoje às 02:48 Facebook

Dois carros chocaram este domingo à noite, cerca das 20.30 horas, na A25, junto à estação de serviço de Vouzela, no sentido Viseu - Aveiro, onde circulavam carros em contramão. Uma pessoa morreu no acidente, confirmou o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades.

Segundo o que o JN conseguiu apurar com testemunhas que se encontram no zona, na altura do acidente não havia GNR por perto.

Os carros que circulavam entre Viseu e Aveiro terão entrado na estação de serviço de Vouzela e perante o fogo junto à autoestrada, terão voltado para trás, entrando na mesma via (Viseu-Aveiro) ou seja em contramão.

Duas viaturas ligeiras colidiram frontalmente. Segundo o comandante dos bombeiros de Oliveira de Frades, Fernando Farreca, havia duas vítimas encarcerados, "aparentemente em estado grave". Mais tarde, a mesma fonte confirmou que uma senhora acabou por morrer. É uma mulher de 19 anos que estava grávida.

As comunicações dificultaram a chamada e a chegada do socorro, tendo a GNR chegado posteriormente.