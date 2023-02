13 dias depois, comboio volta a descarrilar com produtos tóxicos nos EUA

JN Hoje às 00:13, atualizado às 00:37 Facebook

Um comboio que transportava materiais químicos perigosos descarrilou, na quinta-feira, perto de Detroit, nos Estados Unidos. Este é o segundo acidente a envolver o transporte de produtos tóxicos em menos de duas semanas no país.

Ainda não é claro quais os químicos que o comboio transportava na altura do acidente, quando passava pela cidade Van Buren, perto de Detroit, Michigan. Para já não há qualquer relato de feridos.

Fotos e vídeos do local mostram vários vagões fora dos carris.

As equipas de socorro estão no local a investigar as causas do acidente e recomendaram os residentes a permanecerem afastados da área, de acordo com o "Daily Mail".

O incidente aconteceu 13 dias depois de um comboio, que também transportava produtos químicos tóxicos, ter descarrilado no Ohio. As 38 carruagens descarrilaram quando estavam cheias de vários materiais perigosos, entres cloroeteno, gás incolor usado na criação do plástico PVC.. Muitos dos produtos químicos são cancerígenos, potencialmente cancerígenos ou são considerados irritantes respiratórios e oculares.

Moradores de ambos os lados da fronteira entre Ohio e Pensilvânia receberam ordem de evacuação por receios de uma possível explosão. As escolas e algumas estradas foram fechadas durante a semana.