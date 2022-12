75 homens fogem de prisão na fronteira do Paraguai com o Brasil

Diana Fernandes Hoje às 00:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 75 homens fugiram da prisão de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil, na madrugada deste domingo, por um túnel que escavaram. Alguns dos fugitivos pertencem ao Primeiro Comando da Capital (PCC), um grupo criminoso de São Paulo. O diretor da prisão foi demitido e dezenas de guardas foram detidos.

Os prisioneiros, cerca de 40 brasileiros e 36 paraguaios, terão escapado por um túnel que ligava as áreas interna e externa da prisão de Pedro Juan Caballero. De entre os foragidos, há vários líderes do PCC, com ligações a tráfico de armas e drogas, e nas celas de alguns reclusos foram encontrados cerca de 200 sacos cheios de areia e terra.

A Polícia ainda está a investigar se o túnel foi usado para a fuga ou se foi uma manobra de distração.

PUB

Cecilia Pérez, ministra da Segurança do Paraguai, disse não ser "possível que ninguém tenha dado conta de alguma coisa ao longo de todo este tempo", argumentando que este tipo de fuga não resulta do trabalho de "um dia ou uma noite".

Por seu turno, Sergio Moro, ministro da Justiça do Brasil, afirmou que as forças de segurança estão em alerta diante a possibilidade de os fugitivos tentarem entrar em território brasileiro.