Acorda após 10 meses em coma e ainda ninguém lhe contou da pandemia

Joseph Flavill foi atropelado a 1 de março de 2020 enquanto caminhava em Burton upon Trent, em Inglaterra. Sofreu uma lesão cerebral e, desde então, permaneceu em coma. Agora, dez meses depois, o britânico de 19 anos começou a recuperar, mas ainda não tem conhecimento da pandemia da covid-19, apesar de ter contraído a doença duas vezes.

Um adolescente britânico que entrou em coma há dez meses, mais concretamente três semanas antes do início do primeiro confinamento obrigatório no Reino Unido, não tem ainda conhecimento da pandemia de covid-19, noticiou esta terça-feira o "The Guardian".

Joseph Flavill foi atropelado por um carro a 1 de março de 2020 em Burton upon Trent, Staffordshire, em Inglaterra, e ficou em coma. Só agora, dez meses volvidos, começou lentamente a recuperar, mas ainda não tem conhecimento da pandemia, mesmo tendo contraído (e recuperado) por duas vezes da covid-19.

"Ele não vai saber nada sobre a pandemia, pois está a dormir há 10 meses. A sua consciência está a começar a melhorar agora, mas simplesmente não sabemos o que ele sabe. Só não sei por onde começar. Há um ano, se alguém me tivesse contado o que iria acontecer em 2020 acho que não teria acreditado. Não tenho ideia de como Joseph vai entender o que todos nós passamos", contou a tia àquele jornal britânico.

Sally Flavill Smith explicou ainda que a família informou o jovem, por videochamada, que não podiam estar com ele pessoalmente devido às restrições do novo coronavírus, ainda que sem explicar ou aprofundar a escalada da pandemia.

O adolescente encontra-se agora no centro Adderley Green, em Stoke-on-Trent, para continuar a sua recuperação. De acordo com o "The Guardian", já move os membros quando lhe é pedido e interage com a família e amigos, piscando os olhos ou sorrindo.

"Temos um longo caminho a percorrer, mas o que ele conquistou nas últimas três semanas foi absolutamente incrível", referiu a tia.