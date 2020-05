Amor, elfos e um avião: o polémico nome que Elon Musk deu ao filho

Acabou de nascer mas já está no centro da polémica. Da junção de uma "variável desconhecida", "amor", "inteligência artificial" e um gosto especial por aeronaves nasceu X Æ A-12, filho do milionário Elon Musk.

A questão é inevitável. Afinal, como é que se pronuncia o nome do filho recém-nascido de Elon Musk, co-fundador do PayPal e presidente da Tesla Motors, e da cantora Grimes? O casal anunciou, esta terça-feira, nas redes sociais, o nascimento do primeiro filho e surpreendeu os utilizadores.

Depois de dar conta de que a mãe e o bebé "estão bem", o milionário anunciou o nome da criança, X Æ A-12 Musk, instalando a polémica entre os seguidores. Os comentários multiplicaram-se e a cantora acabou mesmo por utilizar a conta do Twitter para explicar de que forma chegaram à expressão escolhida.

"X, a variável desconhecida. Æ, a minha forma élvica de escrever Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (a nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento", escreveu Grimes.

Mesmo assim, muitos seguidores da artista não ficaram convencidos, lamentando a escolha do casal. "Adoro quando os pais deixam os filhos na situação ideal para serem gozados para o resto da vida só porque querem ser excêntricos e chamar a atenção", defendeu um deles.