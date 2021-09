Anticorpos de lamas com "potencial significativo" em tratamento contra a covid-19

M. C. Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tratamento contra a covid-19 com origem numa lama chamada Fifi mostrou um "potencial significativo" nos primeiros testes em laboratório, no Reino Unido.

A terapia utiliza "nanocorpos" - versões mais pequenas e mais simples de anticorpos - que animais como os lamas e os camelos produzem naturalmente. Segundo James Naismith, um dos principais investigadores e diretor do Rosalind Franklin Institute, roedores infetados com o coronavírus foram tratados com estes nanocorpos e recuperaram totalmente em seis dias.

Segundo a BBC, esta aparente potência vem da força com que os nanocorpos se ligam ao vírus. Assim como os nossos próprios anticorpos, os nanocorpos agarram-se e ligam-se a vírus e bactérias que invadem os nossos organismos. Essa ligação marca um vírus invasor com uma "bandeira vermelha", permitindo que o resto do arsenal imunológico o destrua.

Os nanocorpos dos lamas ligam-se aos vírus de uma forma especialmente forte. "Foi aí que tivemos a ajuda da Fifi", explicou Naismith.

Ao vacinar Fifi com uma pequena porção não infecciosa da proteína viral, os cientistas estimularam o seu sistema imunológico a produzir moléculas especiais. Depois, purificaram os nanocorpos mais potentes - aqueles que melhor correspondem à proteína viral - e cultivaram grandes quantidades de moléculas especialmente selecionadas.

"O sistema imunológico é tão maravilhoso que ainda se sai melhor do que nós - a evolução é difícil de vencer", continuou o investigador.

Até agora, o tratamento foi testado apenas em animais de laboratório, mas a Public Health England, um departamento do National Health Service (NHS), o serviço nacional de saúde britânico, confirmou que é um dos "mais eficazes agentes neutralizantes do SARS-CoV-2" já testados. Quando a terapia for testada em humanos, poderá ser administrada como um simples spray nasal para tratar e até mesmo prevenir infeções precoces.

PUB

A equipa, que publicou a investigação na revista científica "Nature Communications", defende que, mesmo com o sucesso das vacinas, ter tratamentos eficazes será muito importante no futuro.