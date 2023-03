Antígua e Barbuda vai vender iate de multimilionário russo

JN/Agências Hoje às 02:21 Facebook

O governo de Antígua e Barbuda vai colocar à venda um iate atracado num dos seus molhes há mais de um ano, que é propriedade do multimilionário russo Andrei Guriev, sob sanções dos EUA.

O "Alfa Nero", avaliado em 80 milhões de dólares (75 milhões de euros), está atracado no molhe de Falmouth Harbour, na ilha de Antígua, nas Caraíbas.

"O procurador-geral informou os jornalistas que vai ser divulgada uma nota, durante 10 dias, a anunciar a venda da embarcação Alpha Nero, para cumprir os requisitos da lei de uma venda forçada", segundo um comunicado do Governo.

A embarcação, com 81 metros de comprimento, tem salão de beleza, spa e uma grane piscina.

Andrei Guriev, um próximo do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e fundador do produtor do fertilizante PhosAgro, aparece na lista das pessoas sancionadas pelos EUA por causa da invasão russa da Ucrânia.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs em agosto sanções a Guriev e ao seu iate, que tem bandeira das Ilhas Caimão.

"Se o dono do barco não o reclamar durante este tempo, o governo de Antígua e Barbuda, ao revelar que este constitui um perigo para o transporte e o molhe onde está ancorado, vai vendê-lo à melhor oferta", ainda segundo o Executivo.

As autoridades de Antígua e Barbuda indicaram que desde que a embarcação está ancorada, há mais de um ano, nem os empregados foram remunerados nem os fornecedores de combustível pagos.