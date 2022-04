Ao 49.º dia de conflito na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky propôs a Moscovo a troca do deputado e empresário ucraniano Viktor Medvedchuk, aliado de Moscovo, por ucranianos capturados pela Rússia. Do outro lado do Atlântico, Joe Biden usou pela primeira vez a palavra "genocídio" para classificar a invasão das tropas russas por ordem de Vladimir Putin. Já morreram 191 crianças e 2,8 milhões foram forçadas a sair de casa.