Hoje às 07:49, atualizado às 08:38

A Ucrânia, um dos maiores produtores de cereais do Mundo, está a ter dificuldades em fazer as sementeiras de trigo, milho ou cevada. A guerra destruiu os solos, as infraestruturas e a falta de cereais ameaça o Mundo. Entretanto, Rússia anunciou novo corredor humanitário em Mariupol, mas a Cruz Vermelha internacional diz que está a ter dificuldades em chegar aquela cidade do sul da Ucrânia.