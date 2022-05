Hoje às 08:07 Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considera que "é óbvio para todos no Mundo que a Rússia sofreu uma derrota estratégica". Uma afirmação apoiada pelo mais recente relatório do Ministério da Defesa britânico, que revela a "pressão" dos comandantes russos em avançar no Leste ucraniano, correndo grandes riscos, sem sucesso.