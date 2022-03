Ao 20.º dia de guerra serão retomadas as conversações "difíceis" por videoconferência entre Kiev e Moscovo, iniciadas na véspera. Destaque para o apelo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que aconselhou as tropas russas a desistirem da invasão. Debaixo de ataques, a capital resiste e o êxodo do povo continua.