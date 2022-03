Mariana Albuquerque Hoje às 07:42, atualizado às 10:20 Facebook

Novo amanhecer tenso na Ucrânia. Depois de as sirenes de alerta terem tocado em nove cidades, chega a notícia de que um prédio de 12 andares foi bombardeado em Kiev, ferindo pelo menos duas pessoas. As conversações entre russos e ucranianos prosseguem esta quarta-feira, numa altura em que o chefe de Estado Volodymyr Zelensky reconhece que as exigências dos invasores estão, agora, "mais realistas". O ministro russo Sergei Lavrov diz que há "esperança de compromisso". O minuto a minuto do JN.