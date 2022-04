O dia 50 da guerra na Ucrânia começa com as forças ucranianas a anunciarem que atingiram o navio russo que comanda as forças de Moscovo no mar Negro. A Rússia admite que houve uma explosão a bordo do Moskva, sem admitir o ataque, e diz que a tripulação foi evacuada. Entretanto Zelesnky agradeceu aos EUA o anúncio do envio de mais armamento para as tropas de Kiev.