Um total de 50 civis foram retirados na sexta-feira por uma coluna humanitária do complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol. Ao final da noite, os EUA anunciaram que vão enviar mais ajuda militar à Ucrânia, incluindo munições de artilharia e radares, no valor de 150 milhões de dólares. Siga o 73.º dia de guerra ao minuto com o JN: