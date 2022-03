Augusto Correia, Luís Pedro Carvalho, Mariana Albuquerque e Sandra Alves Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A noite terminou com tropas russas concentradas no Leste da Ucrânia, mas amanheceu com bombardeamentos no Oeste, perto da Polónia. A cidade-abrigo de Lviv, que nestes 23 dias de guerra acolheu milhares de ucranianos, refugiados do invasor no próprio país, já sente o cheiro a queimado da guerra bem perto.