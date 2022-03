300 pessoas terão morrido no teatro atacado em Mariupol

Mariana Albuquerque e Sandra Alves Hoje às 07:55, atualizado às 10:13 Facebook

Poucas horas depois da cimeira extraordinária da NATO, durante a qual o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu tanques e aviões à Aliança, as forças ucranianas conseguiram afastar os russos e retomar várias cidades a leste de Kiev. Cerca de 300 pessoas terão morrido no teatro bombardeado em Mariupol, cidade portuária que enfrenta uma crise humanitária sem precedentes. O presidente americano, Joe Biden, viaja esta sexta-feira até à Polónia para visitar Rzeszów, perto da fronteira com a Ucrânia.