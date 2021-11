Aprovado acordo após alteração de última hora da Índia no carvão

Joana Amorim Hoje às 20:06 Facebook

A COP26 acaba de chegar a acordo quanto ao texto final, depois de uma alteração de última hora pedida pela Índia na resolução do carvão.

A delegação indiana solicitou que a versão inicial que pedia um acelerar de esforços pelo "fim da energia a carvão e dos subsídios aos combustíveis fósseis" fosse substituída pela "diminuição da energia a carvão". Um pedido duramente criticado por vários países e pela União Europeia, que acabaram, no entanto, por aprovar o documento.

Visivelmente emocionado, depois do golpe de semântica, o presidente da Cimeira do Clima, Alok Sharma, pediu desculpa "pelo processo", após críticas de falta de transparência. Disse ainda "compreender a desilusão", sublinhando "ser vital proteger este pacote". Tendo sido aplaudido de pé durante vários minutos.

A União Europeia (UE) assumiu uma posição muito crítica face àquela alteração de último minuto: "Não é segredo que a UE queria ir mais longe do que o texto inicial no carvão. Estamos desapontados, porque sabemos que quanto mais demorarmos a eliminar o carvão mais fardo pomos no Ambiente e na Economia. Porque não é economicamente inteligente. Por isso queremos e vamos acelerar na UE a saída do carvão. O carvão não tem futuro", afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans.

Suíça, Liechtenstein e México denunciaram a falta de transparência do processo. Motivando o pedido de desculpas por Alok Sharma.

O documento final - Pacto Climático de Glasgow - acabou por ser aprovado, salvaguardando o princípio do Acordo de Paris, com os Estados a reafirmarem esforços para cumprir a meta de conter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2100. Para o efeito, reconhecem a necessidade de reduzir, até 2030, em 45% a emissão de Gases com Efeito de Estufa.

Os Estados desenvolvidos foram ainda instados a, "pelo menos, duplicarem", até 2025, o financiamento para adaptação às alterações climáticas dos países mais pobres.