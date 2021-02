Arábia já chegou a Marte

Hoje às 16:14 Facebook

A sonda "Amal" entrou, esta terça-feira, na órbita de Marte, marcando a entrada de uma nação árabe na corrida ao planeta vermelho.

Projetada pelos Emirados Árabes Unidos, a aeronave "'Amal" (Esperança em árabe) vai ficar numa órbita especialmente alta - 22.000 quilómetros por 44.000 quilómetros - onde vai permanecer nos próximos dois anos a estudar e monitorizar o clima marciano.

Atualmente, seis naves espaciais estão a operar na órbita de Marte: três dos EUA, duas da Europa e uma da Índia. A sonda dos Emirados Árabes Unidos é o sétimo equipamento a "voar" sobre aquele planeta.

A chegada a Marte coincide com o 50.º aniversário do país. "Começar o ano com este marco é algo muito importante para o povo dos Emirados Árabes Unidos", salientou Omran Sharaf, responsável pelo projeto.