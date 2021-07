Arqueólogos encontram estrada e canal romanos nos Países Baixos

JN/Agências Ontem às 22:25 Facebook

Arqueólogos holandeses anunciaram, esta quarta-feira, terem desenterrado um canal romano e uma estrada perto de antigos acampamentos militares que esta semana foram listados como Património Mundial da UNESCO.

O canal, com mais de 10 metros de largura, e a estrada foram descobertos na semana passada perto da cidade oriental de Nijmegen, um importante assentamento da era romana com bases militares permanentes que foram reconhecidas com o estatuto da UNESCO.

Acredita-se que tenham sido construídos e usados ​ pelos militares romanos, de acordo com a RAAP, a maior consultoria de arqueologia e história cultural do país.

Muitos soldados romanos estavam instalados ao longo do rio e o canal provavelmente ligava Nijmegen ao Reno e era usado para transportar tropas, suprimentos e materiais de construção.

Segundo a RAAP, a descoberta foi "única" para aquela região do país.

Nijmegen localiza-se nas margens do Reno, na época fronteira com o Império Romano. A estrada romana, com o seu pavimento de cascalho original preservado, fornece uma nova compreensão sobre a rede de estradas de cerca com cerca de dois mil anos.