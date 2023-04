Arquivada acusação de homicídio involuntário contra ator Alec Baldwin

JN/Agências Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

As acusações de homicídio involuntário contra ​​​​​​​Alec Baldwin pelo tiroteio fatal no set de filmagens de "Rust" vão ser arquivadas, disse o advogado esta quinta-feira.

Baldwin foi acusado em janeiro pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

PUB

"Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos factos e circunstâncias deste trágico acidente", disseram os advogados Luke Nikas e Alex Spiro.

Em 11 de outubro de 2021, nas filmagens de "Rust", que decorriam num rancho no Novo México, foi feito um disparo que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e causou ferimentos no realizador, Joel Souza. Baldwin apontava uma pistola para Hutchins quando a arma disparou, matando-a e ferindo o diretor Joel Souza.

Numa investigação paralela, as autoridades do Estado do Novo México aplicaram uma multa de 140 mil dólares, em abril do ano passado, aos produtores das filmagens de "Rust", incluindo Alec Baldwin, por não garantir o protocolo de segurança.

A morte de Hutchins levou a novas precauções de segurança na indústria cinematográfica.