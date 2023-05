Nova Iorque afunda-se ao peso de 140 milhões de elefantes

Beatriz Neves Hoje às 18:44 Facebook

Nova Iorque está a afundar, o que pode ter um grande impacto no aumento do nível do mar. Desde 1950 que a altura da água que rodeia a cidade de Manhattan subiu cerca de 22 centímetros e uma das causas apontadas por investigadores é o peso dos famosos arranha-céus nova-iorquinos que, segundo eles, equivalem a 140 milhões de elefantes...

Um novo estudo publicado no jornal "Earth's Future" revelou que Nova Iorque, uma das cidades mais famosas do mundo, está a afundar. Desde 1950, o nível do mar já aumentou cerca de 22 centímetros, e a expectativa é que este número continue a aumentar de um a dois milímetros por ano. O que parece à primeira vista pouco tem, na verdade, um grande impacto no nível dos oceanos, ainda mais quando somado ao degelo global.

Segundo os investigadores, existe uma razão interessante para este fenómeno: o peso dos arranha-céus distribuídos por toda a cidade. As grandiosas construções que a caracterizam pesam aproximadamente o mesmo que 140 milhões de elefantes.

Os imóveis pressionam uma grande variedade de materiais que compõem o solo. Mesmo que os prédios mais recentes sejam construídos sobre xisto, um leito rochoso sólido, existem areias e argilas provenientes de construções anteriores, o que cria um efeito de afundamento natural.

"Não é algo para entrar já em pânico, mas há um processo contínuo que aumenta o risco de inundação", disse Tom Parsons, geofísico do "US Geological Survey".

Os autores da pesquisa afirmam que este cenário não será exclusivo de Nova Iorque e todas as cidades costeiras necessitam de novo planeamento ou serão tomadas pela água.