Assalta banco no coração de Madrid e foge com 160 mil euros num saco do lixo

JN Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem assaltou um banco, na sexta-feira, com recurso a várias facas, e fugiu com 160 mil euros num saco do lixo, no bairro de Salamanca, no centro de Madrid. De acordo com o jornal local "Vozpópuli", o suspeito acabou rapidamente detido pela Polícia Nacional.

O caso ocorreu por volta das 9 horas, quando a agência bancária abriu. O suspeito entrou, munido de armas brancas, roubou alguns objetos pessoais aos clientes que lá se encontravam e exigiu aos funcionários que lhe entregassem o dinheiro. De acordo com fontes do banco citadas pelo mesmo jornal, não é habitual haver tanto dinheiro no banco, sendo que, aquele dia foi "um caso excecional".

Quando o homem fugiu, os funcionários emitiram um alerta e, pouco tempo depois, o suspeito acabou por ser intercetado pela polícia. Além de reaverem o dinheiro, as autoridades apreenderam três facas.