Asteroide "potencialmente perigoso" vai passar perto da Terra

JN Hoje às 20:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um asteroide "potencialmente perigoso" com cerca de 12 metros de largura passará perto do planeta Terra durante a madrugada desta quinta-feira.

De acordo com a NASA, o asteroide, denominado 418135 (2008 AG33), tem um diâmetro estimado entre 350 e 780 metros, e entrará na órbita da Terra a 37.400 km/h, podendo ser observado às 3.46 horas desta quinta-feira.

No seu ponto mais próximo da Terra, o asteroide - que viaja a mais de 30 vezes a velocidade do som - chegará a cerca de 3,2 milhões de quilómetros do planeta azul, que é aproximadamente oito vezes a distância média entre a Terra e a Lua. Embora possa parecer uma distância muito grande, é na verdade muito curta, tendo em conta os padrões cósmicos.

A NASA sinaliza qualquer objeto espacial que chegue a 193 milhões de quilómetros da Terra como "próximo" e qualquer objeto em movimento dentro de 7,5 milhões de quilómetros como "potencialmente perigoso". Neste caso, não se prevê qualquer risco de impacto.

Poderá observar o fenómeno no vídeo abaixo: