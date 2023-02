Ataque israelita em Damasco faz 15 mortos

JN/Agências Hoje às 01:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 15 pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita que atingiu um prédio de habitação em Damasco, anunciou em Beirute o Observatório Sírio dos direitos humanos (OSDH).

Segundo o OSDH, existem civis entre as vítimas após o ataque ter atingido um edifício próximo de um centro cultural iraniano na capital síria.

Em Damasco, a agência oficial síria Sana tinha previamente referido "mortos e feridos", sem precisar o número. A Sana também indicou que diversos edifícios foram danificados.

PUB

Israel já efetuou centenas de ataques aéreos contra a Síria desde o início da guerra civil no país vizinho em 2011, selecionando em particular posições do Exército sírio, das forças iranianas e do Hezbollah libanês, aliados do regime de Damasco.

O Estado judaico raramente comenta os seus ataques contra a Síria, mas afirma regularmente que não permitirá que o Irão alargue a sua influência às fronteiras de Israel.

Em julho de 2022, um ataque israelita efetuado a sul de Tartus, na costa oeste da Síria, tinha ferido dois civis, de acordo com o Ministério da Defesa sírio.