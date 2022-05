Atirador transmite massacre em supermercado nos EUA

JN/Agências Hoje às 22:03, atualizado às 22:07 Facebook

Várias pessoas foram, este sábado, mortas num supermercado em Buffalo, estado de Nova Iorque, Estados Unidos, informou a polícia, acrescentando que o atirador estava detido. O suspeito transmitiu o massacre em direto na Internet.

Não foram divulgados pormenores sobre pessoas alvejadas no Tops Friendly Market nem sobre o seu estado de saúde, mas a imprensa local fala em, pelo menos, dez mortos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de uma transmissão em direto, que o atirador fez no site Twitch. Numa delas, é possível ver uma mulher a ser baleada na cabeça no exterior do supermercado.

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse na rede social Twitter que estava "a acompanhar de perto o tiroteio numa mercearia em Buffalo", a sua cidade natal.

O gabinete do Xerife do Condado de Erie disse nos meios de comunicação social que empenhou todo o pessoal disponível para ajudar a polícia de Buffalo. O presidente da Câmara, Byron Brown, esteve no local no final da tarde.