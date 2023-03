Ativistas ambientais cortaram pontes sobre rio Elba em Hamburgo

JN/Agências Hoje às 00:33 Facebook

Ativistas ambientais cortaram as pontes do rio Elba em Hamburgo, Alemanha, numa ação que provocou confrontos violentos com os condutores de veículos que enfrentaram os manifestantes.

Quatro pessoas prenderam-se à estrada usando cimento rápido logo pela manhã, provocando o corte do trânsito, numa ação que durou várias horas, impedindo a passagem sobre o rio Elba.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um camionista que perdeu a paciência e agarrou um dos manifestantes, pontapeando-o, antes da chegada das forças de segurança.

Na capital alemão, Berlim, uma manifestação concentrou-se frente à Porta de Brandeburgo para apoiar o referendo agendado para domingo, no qual são propostas medidas para conter as mudanças climáticas.

A polícia tinha antecipado uma participação de cerca de 35 mil pessoas, mas apenas cerca de 1.200 estiveram presentes no protesto, no meio de forte chuva.

Os organizadores contrapõem que estiveram presentes oito mil pessoas.