O avião da Air Canada que durante a tarde esteve a queimar combustível no sul de Madrid, depois de ter sofrido problemas no trem de aterragem e no motor, aterrou sem problemas em Madrid, cerca das 18.10 horas. Parou no fim da pista e os serviços de emergência aproximaram-se para verificar se tudo estava bem com a aeronave.

É um dia agitado no aeroporto de Barajas, em Madrid. Depois de, ao início da tarde, a presença de um drone nos arredores ter obrigado ao encerramento do espaço aéreo por cerca de uma hora e meia, um avião da Air Canadá declarou emergência ao levantar voo, ao início da tarde, depois de ter sofrido danos no trem de aterragem e no motor.

O site FlighRadar24 mostra o avião às voltas sobre Madrid e arredores Foto: DR

O Sindicato Espanhol de Pilotos de Linha Aérea adiantou que detritos provocados pelo rebentamento de um pneu durante a descolagem danificaram o motor esquerdo, que foi desligado. A Enaire, a agência espanhola de controlo de tráfego aéreo, providenciou uma pista no aeródromo madrileno, onde o Boeing já aterrou sem problemas.

Imagem do jornal "El Pais" a partir do interior do avião:

A Força Aérea, com um voo a curta distância do Boeing 767 da Air Canada, constatou que o avião se encontrava com danos no trem principal do lado esquerdo, bem como no motor número um, segundo relata a rádio Onda Madrid. No aeroporto, os serviços de emergência estavam a postos para a eventualidade de haver um acidente durante a manobra de aterragem, mas não houve problema de maior.

Em Madrid, durante a tarde, os bombeiros receberam várias chamadas da população, alarmada com o avião a sobrevoar a baixa altitude a cidade.

O aparelho, um Boeing 767, saiu de Madrid por volta das 14.30 horas locais (13.30 horas em Portugal) e tinha Toronto como destino. Levava 130 passageiros a bordo.