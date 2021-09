Avião da TAP falha aterragem em Bissau

JN/Agências Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião da TAP falhou, na quarta-feira, a aterragem no aeroporto Osvaldo Vieira de Bissau "devido ao mau tempo" e teve de regressar à Lisboa, passando por Cabo Verde.

O avião tentou aterrar por duas vezes na pista do Osvaldo Vieira, mas não conseguiu, disse, esta quarta-feira, à Lusa fonte da companhia na capital guineense.

A tripulação informou o pessoal de apoio em terra que se estavam a registar naquela zona de África "nuvens com descargas elétricas", precisou a fonte da TAP em Bissau. O avião ainda tentou a aterragem no aeroporto de Dacar, no Senegal, mas também não foi possível e seguiu para Cabo Verde, onde reabasteceu para continuar a viagem de regresso a Lisboa.

A TAP faz três ligações semanais entre Lisboa e Bissau.

A companhia vai juntar no dia 9 de setembro, quinta-feira, os dois voos num só, precisou a fonte da TAP na capital guineense.