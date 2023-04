Avião levantou com carro na pista em Zurique

JN Hoje às 12:20 Facebook

Um avião da Swiss Air levantou de uma pista no aeroporto de Zurique, na Suíça, enquanto um carro estava ainda a fazer uma inspeção em terra.

O incidente, considerado grave, aconteceu a 14 de fevereiro e foi revelado pelo Conselho Suíço de Investigação de Segurança (SUST) a 31 de março. Segundo o relatório, um Airbus A320-214, com 76 pessoas a bordo, 70 passageiros e seis tripulantes, levantou da pista do aeroporto de Zurique rumo a Bruxelas, na Bélgica, enquanto um carro estava ainda a fazer uma fiscalização no terreno.

O voo LX786 partiu da pista 28 às 7.57 horas locais, menos uma em Portugal continental, do aeroporto de Zurique. Um veículo estava a inspecionar a pista e parou pouco antes da intersecção entre a pista 34 e 28.

"Com pouca visibilidade, um veículo dirigiu-se para o cruzamento da pista 34/28, enquanto um avião descolou na pista 28", lê-se no relatório da SUST. O avião prosseguiu com a descolagem e aterrou 50 minutos depois em Bruxelas, sem mais incidentes.