Avião polaco intercetado por caça russo no mar Negro. "Comportamento agressivo"

Um avião polaco em missão para a Frontex foi intercetado na sexta-feira sobre o mar Negro por um caça russo Sukhoi Su-35, de acordo com a Roménia, que denunciou "um comportamento agressivo totalmente inaceitável" de Moscovo.

O Ministério da Defesa da Roménia informou, sábado à noite, em comunicado, que um avião pertencente à guarda de fronteira polaca que efetuava uma patrulha de rotina em cooperação com Bucareste foi alvo de "manobras perigosas repetidas" por parte de um piloto russo "irresponsável".

O aparelho conseguiu aterrar na Roménia depois de uma "perda inicial de altitude" e depois de "sérias dificuldades de controlo" devido à "turbulência" provocada por esta situação.

Este incidente é "mais uma prova da abordagem provocadora da Rússia no mar Negro", acusou Bucareste.

Contactada pela agência AFP, a Frontex - Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira - não respondeu de imediato e a guarda de fronteiras polaca recusou-se a comentar, remetendo para "um comunicado que será publicado no domingo".

De acordo com as autoridades romenas, o avião polaco desarmado estava a "monitorizar o risco migratório" a cerca de 60 quilómetros a leste do espaço aéreo romeno, em espaço aéreo internacional.

Está destacado desde 19 de abril até 17 de maio, no âmbito de uma operação organizada pela Roménia e coordenada pela Frontex, na qual participam Espanha e Suécia.