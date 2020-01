Avião ucraniano com 180 pessoas a bordo cai em Teerão

Hoje às 04:14, atualizado às 05:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião da companhia aérea ucraniana, com 180 pessoas a bordo, caiu esta quarta-feira perto do aeroporto internacional de Teerão, no Irão. Não haverá sobreviventes.

O acidente aconteceu cerca de oito minutos depois do aparelho de ter descolado do aeroporto Imam Khomeini, às 6.12 horas locais.

As primeiras indicações apontam para a existência de problemas mecânicos no Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines que seguia para a capital ucraniana, Kiev.

"O avião está a arder mas enviámos equipas para o local... e talvez ainda consigamos salvar alguns passageiros", disse Pirhossein Koulivand, chefe dos serviços de emergência do Irão, à televisão local.

O Crescente Vermelho do Irão admitiu que não há hipótese de encontrar sobreviventes, segundo a BBC.

Na rede social Twitter começaram a circular as primeiras imagens dos destroços do avião.