Bandeira de Portugal ilumina montanha "mais fotografada do mundo"

Todas as noites, enquanto o mundo luta contra a Covid-19, a montanha de Matterhorn, na Suíça, é iluminada por mensagens de esperança. A bandeira de Portugal foi projetada na famosa montanha dos Alpes, considerada "a mais fotografada do mundo".

"Em Zermatt vive a maior comunidade portuguesa fora de Portugal. Muitos deles permaneceram aqui, apesar da pandemia de coronavírus. Nós agradecemos!", foi esta a mensagem deixada no Twitter aquando da publicação da fotografia com a projeção da bandeira de Portugal.

A montanha, que mede 4478 metros, tem sido o palco para a divulgação de uma campanha solidária de apoio a quem luta contra a pandemia e de solidariedade com o mundo inteiro.

As projeções de luz, com quase 800 metros de altura, estão a ser feitas desde março, a quatro quilómetros de distância, nas faces norte e leste da montanha, que fica na fronteira sudeste da Suíça com Itália.

"Começámos com uma bandeira suíça, porque fala com a montanha e a nossa nação", disse o artista de luz Gerry Hofstetter, conhecido por transformar edifícios à volta do mundo com as suas criações.

As palavras "esperança", "solidariedade" e "ficar em casa" foram projetadas no pico, juntamente com um gigante coração vermelho sobre fundo branco - as cores nacionais suíças.

As bandeiras da Suíça, de Itália e da região suíça de Ticino, a mais afetada pela Covid-19 na nação helvética, também foram colocadas na montanha.

As projeções podem ser vistas em webcams de alta definição em direto e vão acontecer nas próximas semanas, para apoiar vários países do mundo, enquanto as estâncias de neve alpinas continuam desertas.