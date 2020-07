Barcelona volta ao confinamento devido à covid-19

JN Hoje às 12:31, atualizado às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Barcelona vai estar durante 15 dias sob recomendação de confinamento, com um pedido da Generalitat para que a população não saia de casa ou se dirija para segunda habitações, devido à pandemia de covid-19.

A acompanhar o pedido aos cidadãos, o governo regional da Catalunha vai encerrar estabelecimentos de diversão noturna, proibir atividades culturais e diminuir a lotação de bares e restaurantes, revela o jornal "El Pais". As medidas abrangem toda a área metropolitana de Barcelona, La Noguera, em Lérida, e os municípios de Segrià. Quinta-feira, a Catalunha registou 1300 novos casos de covid-19, 884 deles na capital catalã. Estas medidas são as mesmas aplicadas em L"Hospitalet de Llobregat.

"Recomenda-se que a saída de casa seja feita para as coisas indispensáveis. O importante é deixar de socializar e não ter de proibir absolutamente tudo. Deixar que as pessoas tenham em mente como podem realizar todas as actividades. Ninguém quer ir para o confinamento total em casa, embora seja a forma mais segura de manter o vírus à distância", explicou a conselheira regional da Saúde, Alba Vergés.

O conselheiro do Interior (Administração Interna) regional indicou, em conferência de imprensa, que a previsão inicial é para que estas medidas, que afetam cerca de quatro milhões de pessoas, estejam em vigor durante 15 dias.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, disse hoje numa entrevista a uma rádio que na totalidade do país existem 158 surtos da pandemia de covid-19 ativos, estando a maioria deles numa situação controlada. O responsável governamental admitiu a sua preocupação com os surtos nas comunidades autónomas de Aragão e Catalunha.

A política sanitária está descentralizada, em Espanha, e as medidas de luta contra a pandemia são da responsabilidade de cada uma das 17 comunidades autónomas. Os números globais do país, desde o início da pandemia, apontam para 258.855 casos de infeção.

Nos últimos sete dias foram contabilizadas nove mortes associadas à doença covid-19. Em termos totais, e desde o início da pandemia, Espanha regista 28.416 vítimas mortais (com testes positivos à covid-19).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (138.359) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,57 milhões).

Seguem-se Brasil (76.688 mortos, mais de 2 milhões de casos), Reino Unido (45.119 mortos, mais de 292 mil casos), México (37.574 mortos, mais de 324 mil casos), Itália (35.017 mortos e mais de 243 mil casos), França (30.120 mortos, cerca de 209 mil casos) e Espanha (28.416 mortos, mais de 258 mil casos).