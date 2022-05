Bélgica decreta quarentena de 21 dias para casos de "monkeypox"

JN Hoje às 17:25 Facebook

Isolamento obrigatório no país onde só estão confirmados quatro casos da doença infeciosa foi decidido esta sexta-feira pelas autoridades de saúde.

Com apenas quatro casos confirmados de pacientes infetados com o vírus "monkeypox", a Bélgica é o primeiro país a decidir impor uma quarentena a esses doentes. Durante 21 dias, terão de manter-se isolados e minimizar especialmente quaisquer contactos com pessoas com imunidade reduzida, grávidas e crianças.

Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde ainda não se pronunciou quanto à possibilidade de isolar os 23 casos já confirmados até ao final da semana passada.

Em Espanha, o Ministério da Saúde e as comunidades acordaram sábado o protocolo a seguir para os infetados com o vírus da varíola dos macacos (Monkeypox), que prevê o uso da máscara, o isolamento para os infetados e que os seus contactos reduzam ao máximo as interações sociais.

Os casos registados na Bélgica estão ligados ao festival Darklands, em Antuérpia, no início do mês, e um dos casos foi diagnosticado por ser parceiro de um dos primeiros doentes com sintomas. Os primeiros sinais são a febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de costas, nódulos linfáticos inchados e fadiga. Pode ocorrer uma erupção na pele do rosto que, depois, alastra ao resto do corpo.

A transmissão ocorre através do contacto próximo com lesões, fluidos corporais, partículas oriundas do sistema respiratório e materiais contaminados, tal como roupa de cama. O período de incubação oscila entre 5 a 21 dias.

Até ao momento, estão identificados cerca de 100 casos de "monkeypox" em 12 países, sendo mais elevados em Portugal, Espanha e o Reino Unido.

A Organização Mundial de Saúde já recomendava que os casos confirmados fossem isolados e monitorizados durante uma semana, devendo a febre ser monitorizada até ao final de três semanas. O isolamento deve ser retomado se surgir erupção cutânea nesse período.